OECD sieht abgeschwächte Wachstumstrends

Paris. Die Industrieländervereinigung OECD sieht ungeachtet der Lockerung von Beschränkungen wegen Corona abgeschwächte Wachstumstrends in der Euro-Zone und den meisten Industrieländern. Der gesamtwirtschaftliche Leitindex weise auf eine Abschwächung in den USA, Japan und Kanada sowie in Großbritannien und der Euro-Zone hin, insbesondere in Deutschland und Italien. Das teilte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am Dienstag in Paris in einer Konjunkturprognose mit. Auch für Frankreich gibt es demnach Zeichen einer Wachstumsabschwächung. (dpa/jW)