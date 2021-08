Nordkorea warnt Südkorea und USA vor Militärübung

Pjöngjang. Vor geplanten Militärübungen der Streitkräfte der USA und Südkoreas verschärft Nordkorea den Ton. Kim Yo Jong, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der regierenden Partei der Arbeit, warf den USA eine feindselige Politik und Südkorea »heimtückisches Verhalten« vor. Beide Seiten müssten sich aufgrund ihres Vorgehens auf eine »ernstere Sicherheitsbedrohung« einstellen, wurde die Parteifunktionärin am Dienstag von staatlichen Medien zitiert. Pjöngjang werde seine Fähigkeiten für »einen machtvollen Präventivschlag« erhöhen. Die Erklärung folgte auf Berichte südkoreanischer Medien, wonach Südkorea und die USA ihre »Sommerübungen« am kommenden Montag in geringerem Umfang beginnen. (dpa/jW)