Festnahmen nach Razzia bei Leiharbeitsfirmen

Krefeld. Bei einer großangelegten Razzia bei Leiharbeitsfirmen in Nordrhein-Westfalen sind am Dienstag etwa 90 Menschen mit mutmaßlich falschen Ausweisen festgenommen worden. Im Einsatz waren seit dem Morgen mehr als 500 Kräfte des Zolls und der Bundespolizei, wie das Hauptzollamt in Krefeld mitteilte. Ermittelt werde gegen fünf Beschuldigte im Zusammenhang mit zwei Leiharbeitsfirmen in Jüchen und Grevenbroich. Sie sollen »in erheblichem Umfang« nicht aus der EU stammende Menschen mit gefälschten Ausweisen eingeschleust und widerrechtlich als Beschäftigte eingesetzt haben. Die angeworbenen Menschen sollen bei den beiden Leiharbeitsfirmen angestellt und von diesen an diverse Unternehmen in der Lager- und Logistikbranche entliehen worden sein. (AFP/jW)