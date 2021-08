Samsung-Erbe vorzeitig aus Haft entlassen

Seoul. Sieben Monate nach seiner Verurteilung zu zweieinhalb Jahren Haft wegen Korruption wird der Erbe des Samsung-Firmenimperiums, Lee Jae Yong, vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen. Der 53jährige Vizevorsitzende des Smartphone-Marktführers Samsung Electronics komme anlässlich des Befreiungstags am 15. August zusammen mit mehr als 800 anderen Strafgefangenen unter Bewährungsauflagen frei, teilte Südkoreas Justizminister Park Beom Kye am Montag mit. Sie dürften die Haftanstalten am Freitag verlassen. Hintergrund des Verfahrens gegen Lee war eine Korruptionsaffäre um die frühere Präsidentin Park Geun Hye, die im März 2017 aus dem höchsten Staatsamt entfernt worden war. (dpa/jW)