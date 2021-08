Vulkan Ätna auf Sizilien ausgebrochen

Catania. Auf der italienischen Insel Sizilien haben Feuer und Lava bei einem Ausbruch des Vulkans Ätna den Nachthimmel erhellt. Das Naturspektakel begann in der Nacht zu Montag, wie das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) mitteilte. Die Lava floss demnach aus dem Krater auf der Südostseite des mehr als 3.300 Meter hohen Berges talwärts und stockte in einer Höhe von etwa 2.800 Metern über dem Meeresspiegel. Größere Schäden oder Verletzte durch den Vulkanausbruch meldeten die Behörden nicht. Auf Sizilien kämpfen Einsatzkräfte derzeit gegen zahlreiche Waldbrände. Vor allem in der Provinz um die Stadt Palermo brennt es vielerorts. Auch die Ostküste der Insel war von Feuern betroffen. (dpa/jW)