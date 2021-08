UEFA: Disziplinarverfahren gegen englischen Verband

+ Update 19:56 +

Denis Balibouse/ File Photo / Reuters

Nyon. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat wegen Vorfällen beim EM-Finale zwischen England und Italien (2:3 i.E.) am 11. Juli im Wembleystadion ein Disziplinarverfahren gegen den englischen Verband FA eingeleitet. Das teilte die UEFA am Dienstag abend mit. Dutzende Fans hatten sich vor dem Anpfiff ohne Ticket Zutritt zum Stadion verschafft. Die FA hatte die Szenen als »komplett inakzeptabel« und »peinlich« für die Three Lions bezeichnet.

Übereinstimmenden Medienberichten aus London zufolge wurden etwa eineinhalb Stunden vor dem Anpfiff Absperrungen überklettert oder niedergerissen. Videos unter anderem von Reportern der Daily Mail zeigten, wie Ordner durchbrechende Fans jagten und sich bemühten, die Lage unter Kontrolle zu halten.

Die UEFA eröffnete das Verfahren aufgrund eines möglichen Verstoßes gegen Artikel 16, Absatz 2 (h) der Rechtspflegeordnung. Dort geht um »Fälle von unangemessenem Verhalten« seitens der Anhänger von Mitgliedsverbänden oder Vereinen. (SID/jW)