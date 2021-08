»Die Armen müssen für jedes noch so kleine Delikt in Haft«

REUTERS/Edgard Garrido Hoffnungen nicht erfüllt: Anhänger des Präsidenten Andrés Manuel López Obrador auf dem zentralen Zócalo-Platz in Mexiko-Stadt, 2018

Herrscht in ­Mexiko ein System der ­Klassenjustiz?

Auf jeden Fall. Und nicht nur das: Wir haben es auch mit einem rassistischen Justizsystem zu tun. Das erkennt man an den Gefängnissen, die mit Armen und Indigenen bevölkert sind. Gleichzeitig ist es praktisch undenkbar, dass hochrangige Politiker oder einflussreiche Unternehmer für ihre Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden. Das Ganze ist schon in der Strafgesetzgebung selbst angelegt. Auf der einen Seite gibt es bei der Wirtschaftskriminalität – also Delikten wie Untreue, Subventionsbetrug oder Steuerhinterziehung – die Möglichkeit, auf Kaution freizukommen, bis ein abschließendes Urteil gesprochen wird. Bei einfachen Vermögensdelikten wie Diebstahl, die oftmals von armen Menschen aus Not heraus begangen werden, ist die Untersuchungshaft dagegen obligatorisch – selbst wenn die Person nur einen Peso geklaut hat. Die Reichen können sich also freikaufen, während die Armen für jedes noch so kleine Delikt in Haft müssen.

Wieso haben Sie sich dennoch vor mehr als zwanzig Jahren dazu entschlossen, Jura zu studieren?

Für mich war es eine politische Entscheidung. Ich wollte das Recht als Werkzeug nutzen, um an der Seite der am stärksten Benachteiligten der Gesellschaft zu stehen, und kämpferische Organisationen juristisch vertreten, die sich für die Rechte von Bauern und Indigenen einsetzten. Die Ermordung der Menschenrechtsanwältin Digna Ochoa im Jahr 2001 hatte einen großen Einfluss auf mich. Sie hatte das Verständnis von menschenrechtlicher Arbeit als Teil der sozialen Kämpfe mitgeprägt. Dass ihre Ermordung bis heute nicht aufgeklärt ist, ist eine Schande.

Im Jahr 2006 rief der damalige Präsident Felipe Calderón den Krieg gegen die Drogen aus. Was folgte, war ein Strudel aus Gewalt und Korruption. Schätzungen gehen von 300.000 getöteten Menschen und mehr als 70.000 Verschwundenen aus. Wie hat sich vor diesem Hintergrund Ihr Verständnis von anwaltlicher Arbeit seither gewandelt?

Für mich kann das Recht nach wie vor ein Werkzeug der Befreiung sein. Außerdem bleiben juristische Kenntnisse eine Notwendigkeit in den sozialen Kämpfen in Mexiko. Zum einen, wenn sich Gemeinden gegen multinationale Konzerne wehren, weil diese beispielsweise ein Großprojekt wie eine Mine oder einen Staudamm auf ihrem Land durchsetzen wollen. Dann muss man sich mit ­Agrar- und Verwaltungsrecht beschäftigen. Zum anderen ist die strafrechtliche Verfolgung von Aktivistinnen und Aktivisten eine Methode des mexikanischen Staates, Proteste zu ersticken und jegliche Opposition zu verhindern. In diesen Fällen ist es wichtig, dass man auch auf hohem technischen Niveau verteidigen kann, um diesen Angriffen zu begegnen. Häufig erfindet der Staat irgendwelche Anschuldigungen gegen öffentlich bekannte Aktivisten und versucht so, ihre Forderungen zu diskreditieren. So will man sie von der Straße in den Knast bringen und mundtot machen. Davon gibt es unzählige Fälle in Mexiko. In den mexikanischen Gefängnissen sitzen nach wie vor viele politische Gefangene. Gleichzeitig muss ich zugeben, dass es viel zu wenige Anwälte gibt, um dieser Masse an Fällen zu begegnen. Wenn ich ehrlich bin, schätze ich, dass es in diesem riesigen Land mit mehr als 120 Millionen Einwohnern und Abertausenden von Anwälten ungefähr 50 Anwälte gibt, die das Recht als Mittel im sozialen Kampf sehen und nutzen.

Kurz nach Ihrem Studium haben Sie im Jahr 2012 gemeinsam mit anderen Aktivisten das Menschenrechtszentrum Centro de Derechos Humanos »Zeferino Ladrillero« im zentralmexikanischen Bundesstaat Estado de México gegründet. Wie kam es dazu?

Ich war damals Teil einer Organisation namens Alianza del Valle. Wir setzen uns für angemessenen Wohnraum in Estado de México ein und erhielten seit 2009 großen Zustrom aus den benachteiligten Teilen des Bundesstaates. Die Regionalregierung antwortete mit drastischer Repression. In den Jahren 2011 und 2012 saßen zeitweise bis zu 45 unserer Genossinnen und Genossen als politische Gefangene ein. Daraufhin bin ich mit ein paar anderen nach Mexiko-Stadt gefahren, um etablierte Menschenrechtsorganisationen um Rat und Hilfe zu bitten. Wir mussten in die Hauptstadt, weil es in unserem Bundesstaat einfach keine einzige Menschenrechtsorganisation gab. Die Organisationen berieten und unterstützen uns, sagten uns aber auch, dass sie uns in den konkreten Fällen nicht weiterhelfen könnten, weil sie selbst vor lauter Arbeit in der Hauptstadt nicht hinterherkämen.

Da entschlossen sich einige Genossen, die auch Jura studierten, und ich, dass wir selbst etwas aufbauen müssten. Wir machten alle so schnell wie nur irgendwie möglich unsere Abschlüsse und wollten zuerst lediglich eine juristische Kommission für unsere eigene Organisation schaffen. Aber schnell wurde uns klar, dass der Bedarf in unserem Bundesstaat für kämpferische juristische Arbeit viel größer war. Daher gründeten wir 2012 das Centro de Derechos Humanos »Zeferino Ladrillero«.

Wie haben Sie diesen Schritt erlebt?

In Estado de México leben mehr als 16 Millionen Menschen, und als wir vor knapp zehn Jahren mit unserer Arbeit begannen, gab es keine andere zivilgesellschaftliche Menschenrechtsorganisation. Bis zu den Regionalwahlen im Jahr 2018 war hier seit den 1920er Jahren dieselbe Partei an der Macht. Die Regionalpolitik ist korrupt, und Gewalt ist allgegenwärtig. In unserem ersten Fall begleiteten wir eine indigene Gemeinde vom Volk der Otomí, die den Wald in ihrem Land verteidigte. Neun Jahre später vertreten wir Gemeinden und Organisationen in 62 Landkreisen des Bundesstaates, also der Hälfte des gesamten Gebietes des Estado de México.

Und was genau bedeutet der Name »Zeferino Ladrillero«, den Sie dem Zentrum gegeben haben?

Zeferino Ladrillero ist ein Genosse der Alianza del Valle. Er ist seit Jahrzehnten aktiv und kämpft als einfacher Mann für die Würde des einfachen Volkes und für Gerechtigkeit. Mittlerweile ist er im Ruhestand und gibt sein Wissen an die nächsten Generationen weiter. Wir haben unser Zentrum aus zwei Gründen nach ihm benannt. Einerseits hat Zeferino Ladrillero gezeigt, dass auch einfache Leute ihre Menschenrechte und ihre Würde verteidigen können. Andererseits wurde er trotz seines Aktivismus nicht ermordet, noch hat ihn die Regierung verschwinden lassen wie so viele andere Aktivisten in den letzten Jahrzehnten. Das zeigt: Unser Kampf ist für das Leben, und trotz all des Schrecklichen, das wir erleben müssen, ist es für jeden möglich, diesen Kampf zu führen.

Im Rahmen Ihrer Arbeit setzen Sie sich vor allem gegen staatliche Repression ein. Sie verteidigen indigene Gemeinden, die sich gegen neoliberale Megaprojekte zur Wehr setzen und dafür mit Repression überzogen werden. Sie stehen an der Seite von politischen Gefangenen und kämpfen gegen Polizeigewalt. Gerät man dabei selbst ins Visier des Staates?

Das Zentrum selbst ist aufgrund der öffentlichen Bekanntheit und unserer guten internationalen Vernetzung bisher nicht zum direkten Opfer von Aggressionen geworden. Das heißt aber nicht, dass der Staat und die Oligarchie nicht ständig versuchen würden, unsere Arbeit zu diffamieren. Sie nennen uns Agitatoren und Störenfriede. Die Organisationen und Gemeinden, die wir begleiten, sind häufig von Repression betroffen, vor allem dann, wenn wir noch nicht vor Ort sind. Sobald wir konkrete Kämpfe begleiten, sinkt nach unserer Erfahrung auch das Risiko von staatlichen Angriffen.

2022 wird das Menschenrechts­zentrum zehn Jahre alt. Wie schaffen Sie es, das Schicksal anderer Nichtregierungsorganisationen zu vermeiden, die nach radikalen Anfängen häufig selbst schnell Teil des einst bekämpften Establishments werden und auch zur Sicherung der Finanzierung einen reformistischen und opportunistischen Kurs einschlagen?

Die Realität ist ja so: Alle Genossen unserer Organisation brauchen Geld für Miete, Essen und alltägliche Ausgaben. Bei aller politischen Überzeugung, der alltägliche Bedarf muss gedeckt werden. Dafür haben wir finanzielle Förderer, vor allem aus dem Ausland. Dennoch sind wir in unserer Arbeit unabhängig.

Sorgt diese Finanzierung nicht aber doch für einen gewissen Abstand zu den Bewegungen und Gemeinden, die Sie begleiten?

Nein, denn alle Genossen, die im Menschenrechtszentrum »Zeferino Ladrillero« arbeiten, kommen selbst aus diesen Bewegungen und Gemeinden. Einige von uns stammen aus indigenen Völkern, wir alle wohnen in den Wohnvierteln der unteren Klassen. Uns ist klar, dass wir damit die Ausnahme sind. Ohne respektlos sein zu wollen: Die meisten Menschenrechtsorganisationen rekrutieren sich aus der Mittel- und Oberschicht, ihre Mitarbeiter leben nicht dort, wo sie tätig sind. Bei uns ist das anders. Wir kennen die Viertel und die Leute vor Ort genau – weil wir mit ihnen aufgewachsen sind, weil wir zusammen zur Schule gegangen sind und weil wir uns jeden Tag im Bus treffen. Manche Menschenrechtsgruppen haben uns schon gesagt: »Wir können nicht zu euch kommen, das ist zu gefährlich.« Aber wir leben hier. Das sorgt für ein untrennbares Band mit den Menschen von hier. Die Klasse, aus der wir kommen, gibt uns Identität. Außerdem kommen neue Mitstreiter unseres Zentrums direkt aus den Kämpfen, die wir begleiten, und profitieren von dem Wissen, das wir im letzten Jahrzehnt gesammelt haben.

Mitte Juli wurden Sie von verschiedenen zivilgesellschaftlichen Organisationen als neue Ombudsperson des bundesstaatlichen Menschenrechtsinstituts Codhem (Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, jW) vorgeschlagen. Glauben Sie, dass es möglich ist, den Kampf auch innerhalb der Institutionen weiterzuführen?

Zunächst muss man sagen, dass diese Initiative einmalig ist in der Geschichte unseres Bundesstaates. Noch vor wenigen Jahren wäre ein solcher Vorschlag aus der Zivilgesellschaft undenkbar gewesen. Wenig überraschend ist daher, dass die rechte Oligarchie sich auch gegen diese Idee wehrt. Aber es ist eine Idee, die aus dem Volk und seinen Kämpfen selbst kommt. Die Kampagne um meine Kandidatur stellt die tatsächlichen menschenrechtlichen Probleme in den Mittelpunkt. Gemeinsam mit vielen anderen überlegen wir, wie wir aus der Codhem ein Instrument des Kampfes um Gerechtigkeit machen können. Ich weiß, dass meine Kandidatur eine Ehre, aber auch eine enorme Verantwortung ist. Doch es besteht die Möglichkeit, einen weiteren Raum des Kampfes zu schaffen.

Zu den nationalen Perspektiven: Andrés Manuel López Obrador ist jetzt seit knapp drei Jahren an der Macht. Viele Menschen aus sozialen Bewegungen und linken Organisationen hatten durchaus Hoffnung in ihn gesetzt. Doch aus der Sicht vieler Beobachter ist der versprochene Bruch mit dem Neoliberalismus ausgeblieben. Und auch die Gewalt gegen Aktivisten geht weiter: Seit dem Amtsantritt von López Obrador sollen 60 Menschenrechtsaktivisten und 43 Journalisten ermordet worden sein. Was ist Ihre Einschätzung seiner bisherigen Amtszeit?

Zunächst einmal muss man anerkennen, dass López Obrador mit deutlichem Rückhalt der sozialen Bewegungen gewählt wurde. Große Teile der Bevölkerung setzten ihre Hoffnung auf Wandel in seine Präsidentschaft. Er versprach ein Ende des Neoliberalismus und der Korruption in Mexiko. Gleichzeitig stand López Obrador nie für ein revolutionäres Projekt, wie wir es in den 2000er Jahren mit Evo Morales in Bolivien und Hugo Chávez in Venezuela gesehen hatten. Er versprach Wandel, aber eben keinen Systemwandel. Drei Jahre nach seinem Amtsantritt muss ich ein äußerst kritisches Fazit ziehen. In Mexiko werden weiter Journalisten und Aktivisten ermordet. Allein in den 48 Stunden vor diesem Interview wurden zwei Journalisten Opfer von Mordanschlägen. Und vielleicht ist es jetzt nicht mehr direkt die Regierung, die den Mordbefehl gibt. Aber die Straf­losigkeit der Verantwortlichen aus lokalen Oligarchien und der Wirtschaftselite geht weiter. Zudem werden kritische Stimmen von der Regierung López Obradors immer wieder diffamiert. Auch das extraktivistische Wirtschaftsmodell wurde nicht in Frage gestellt. Ausländischen Konzernen wird weiter erlaubt, die Bodenschätze unserer Nation zu rauben. Das bedeutet auch, dass es eben keinen Bruch mit dem Neoliberalismus gab, wenn sich auch die offizielle Rhetorik geändert hat. Die alten Machteliten haben sich ohne große Umschweife in Morena, die Partei López Obradors, integriert.

Und wie positioniert sich die Regierung zu den sozialen Bewegungen?

López Obrador hat es verpasst, den Dialog mit den indigenen Völkern unseres Landes zu suchen. Und auch die feministische Bewegung wird als Projekt der oppositionellen Rechten dargestellt, was selbstverständlich absurd ist. Grundsätzlich gab es innerhalb der mexikanischen Linken eine Spaltung zwischen denen, die das Regierungsprojekt López Obradors unterstützen, und denen, die auf selbstorganisierte Basisprozesse setzen. Gerade scheint es so, als würden viele Linke, die sich Morena angeschlossen haben, wieder mehr die Nähe von sozialen Kämpfen außerhalb der Institutionen suchen. Denn eines muss man sagen: die sozialen Forderungen des Volkes werden durch Morena nicht repräsentiert.

Wo sehen sie vor diesem Hintergrund Hoffnung?

In den letzten zehn Jahren haben sich in Estado de México die selbstorganisierten Kämpfe aus dem Volk vervielfacht. Und die haben sich nicht am staatlichen Wahlzyklus orientiert, sondern an den Bedürfnissen des Volkes. Wir sehen viele Beispiele für kommunale Organisation an der Basis im ganzen Land. Auf diese Bewegungen setzen wir.