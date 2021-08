Bahn will weitere Gespräche mit GDL

Berlin. Im Tarifstreit bei der Deutschen Bahn (DB) fordert das Unternehmen in letzter Minute die Lokführergewerkschaft GDL zur Rückkehr an den Verhandlungstisch auf. »Die Coronapandemie hat uns hart getroffen und horrende Schäden hinterlassen«, meinte Personalvorstand Martin Seiler gegenüber der Süddeutschen Zeitung (Freitagausgabe). In diesem Jahr drohe der DB ein Verlust von zwei Milliarden Euro. Ein Streik treffe Konzern wie Bahnreisende zu einem verheerenden Zeitpunkt. Die DB sei »zu Zugeständnissen bereit«, betonte Seiler. Die GDL hatte Anfang Juni die Tarifgespräche für gescheitert erklärt und eine Urabstimmung über Streiks angekündigt. (dpa/jW)