Nordhausen: Warnstreik bei Aryzta abgesagt

Erfurt. Die Lebensmittelgewerkschaft NGG hat den Warnstreik am Freitag beim Tiefkühlproduzenten Aryzta am Thüringer Standort in Nordhausen abgesagt. Das Unternehmen habe am Donnerstag abend ein »verhandelbares Angebot« vorgelegt, teilte die NGG am Freitag mit. Bereits am Montag hatte das Gros der Belegschaft für mehr Lohngerechtigkeit bei Aryzta gestreikt. »Ich hoffe, dass sich das Angebot nicht als Nebelkerze herausstellt und die Arbeitgeber den Ernst der Lage verstanden haben«, wird Jens Löbel, Geschäftsführer der NGG Thüringen, in der Mitteilung zitiert. Die Kollegen seien nicht bereit, weiter für Niedriglöhne zu schuften. (jW)