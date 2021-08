Satte Gewinne für Moderna

Cambridge. Aufgrund des hohen Bedarfs an Coronaimpfstoffen hat die US-Biotechfirma Moderna ihren bislang höchsten Quartalsgewinn verbucht. In den drei Monaten bis Ende Juni verdiente das Unternehmen unterm Strich 2,8 Milliarden Dollar (2,4 Milliarden Euro), wie es am Donnerstag mitteilte. Im laufenden Geschäftsjahr rechnet der Impfstoffhersteller auf Basis seiner bereits getroffenen Verkaufsvereinbarungen mit einem Umsatz von rund 20 Milliarden Dollar und hob die bisherige Prognose damit noch einmal etwas an. Der Aktienkurs liegt im bisherigen Jahresverlauf mit über 300 Prozent im Plus. Wie die Financial Times kürzlich berichtete, hat Moderna den Impfstoffpreis für den EU-Markt um 13 Prozent erhöht. (dpa/jW)