Ende der Einschränkung

Angesichts des Impffortschritts fordern die deutschen Musikclubbetreiber ein Ende der Coronaeinschränkungen für den Indoorbereich ab Oktober. Da sich mittlerweile jeder impfen lassen könne, entfalle die rechtliche Grundlage, »weiterhin Grundrechte und die freie Berufsausübung einzuschränken«, teilte der Verband der Musikspielstätten in Deutschland (Livekomm) am Mittwoch in Hamburg mit. Der steigende Impffortschritt und das geringere gesamtgesellschaftliche Risiko müssten sich in Öffnungsschritten und angepassten Maßnahmen abbilden. Die Clubkultur könne auch einen Beitrag zur Steigerung der Impfbereitschaft leisten. »Erlebbare Vorteile einer Impfung – wie die Teilhabe an Clubkulturveranstaltungen – motivieren auf positivem Wege und geben Menschen einen Anstoß, die möglicherweise ohne diese Angebote keinen Anlass zur Impfung sehen«, argumentierten die Clubbetreiber. (dpa/jW)