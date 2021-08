Schwierig fürs Image

Der Präsident des Richard-Wagner-Verbands International, Rainer Fineske, geht davon aus, dass sich die Coronakrise auch im kommenden Jahr noch auf die Besucherzahl bei den Bayreuther Festspielen auswirken wird. Er rechnet erst wieder in den Jahren 2023/24 mit regulär ausverkauften Festspielen, wie er dem Nordbayerischen Kurier in Bayreuth (Mittwoch) sagte. Eine Prognose sei schwierig. »Wir müssen positiv denken«, so Fineske. Nachdem die Festspiele wegen der Pandemie im vergangenen Jahr hatten ausfallen müssen, finden sie zur Zeit mit verringerter Besucherzahl statt. Eine richtige Entscheidung, findet Fineske. Die Opernaufführungen könnten durchaus besucht werden, »wenn man gesund ist, sich vorsieht, geimpft ist und die Abstände wahrt«. Eine erneute Absage wäre schwierig für das Image gewesen. (dpa/jW)