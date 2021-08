Bolivien: Putschistin bleibt in U-Haft

La Paz. Ein Richter in Bolivien hat Medienberichten zufolge eine weitere Untersuchungshaft für die bolivianische Putschpräsidentin Jeanine Áñez angeordnet. Richter Andrés Zabaleta habe angeordnet, dass Áñez, die seit März im Miraflores-Gefängnis in der Hauptstadt La Paz ist, noch einmal sechs Monate in U-Haft bleiben müsse, berichtete etwa die bolivianische Zeitung El Deber am Dienstag (Ortszeit). Demnach handelt es sich um ein neues Verfahren, ausgehend von einer Klage des Regierungsministeriums, des Senatspräsidiums und der Generalstaatsanwaltschaft wegen verfassungswidriger Entscheidungen und Pflichtverletzungen, als Áñez im November 2019 die De-facto-Präsidentschaft übernahm. (dpa/jW)