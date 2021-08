Russland: Militär gegen Waldbrände

Jakutsk. Im Kampf gegen die verheerenden Waldbrände in Russland bekommen die Einsatzkräfte weitere Verstärkung vom Militär. Es werde zusätzliche Technik in die besonders betroffene sibirische Republik Jakutien im Osten des Landes geliefert, teilte das Verteidigungsministerium am Mittwoch in Moskau mit. Nach Angaben der Behörden wüten dort noch 173 Feuer. Demnach wollen die mehr als 2.500 Einsatzkräfte ein Übergreifen der Flammen auf mehrere Dörfer verhindern. (dpa/jW)