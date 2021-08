Polen erteilt Timanowskajas Mann »humanitäres Visum«

Warschau. Polen hat nun auch dem Ehemann der belarussischen Sportlerin Kristina Timanowskaja, Arseni Sdanewitsch, ein »humanitäres Visum« erteilt. Das sagte ein Regierungssprecher der Agentur PAP zufolge am Mittwoch in Warschau. Sdanewitsch war nach eigenen Angaben aus Belarus in die Ukraine geflüchtet. Nach Angaben Timanowskajas hatten belarussische Behörden sie zur vorzeitigen Rückkehr aus Tokio nach Minsk zwingen wollen, weil sie Kritik an Sportfunktionären geübt hatte. Timanowskaja bleibe in der Obhut polnischer Diplomaten, führte der Sprecher weiter aus. Sie war am Nachmittag an Bord eines Flugzeuges aus Tokio in Wien gelandet. (dpa/jW)