WHO drängt auf Impfungen in Tunesien

Tunis. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat auf eine Beschleunigung der Coronaimpfkampagne in Tunesien gedrängt. »Wir haben das Gefühl, dass der Höhepunkt« der jüngsten Welle »überschritten sein könnte«, sagte der WHO-Vertreter für Tunesien, Yves Souteyrand, am Montag vor Journalisten. Die Herausforderung bestehe nun darin, »die Impfkampagne zu beschleunigen«. Das Land habe »in zehn Tagen etwa sieben Millionen Impfdosen erhalten und wird vielleicht bald zwei oder drei Millionen weitere erhalten«, sagte Souteyrand. (AFP/jW)