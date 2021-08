FAU: Kündigung von Lieferfahrer verhindert

Leipzig. Die Basisgewerkschaft Freie Arbeiterinnen- und Arbeiter-Union (FAU) Leipzig hat einen Arbeitskonflikt mit der Domino’s-Pizza-Franchisefirma Effekt GmbH erfolgreich abgeschlossen und die Kündigung eines Lieferfahrers verhindert, teilte das örtliche Gewerkschaftssyndikat am vergangenen Sonnabend mit. Die im Mai erfolgte Kündigung gegen den in der Betriebsgruppe »Dominoeffekt« aktiven Fahrer wurde zurückgenommen und die entsprechende Kündigungsschutzklage anerkannt. Die für Montag angesetzte Güteverhandlung vor dem Arbeitsgericht Leipzig fand demnach nicht statt. Der betroffene Fahrer wurde umgehend in einer anderen Domino’s-Filiale in Leipzig eingesetzt. »Öffentlichkeitswirksame Aktionen der FAU Leipzig waren die Reaktion auf die unfaire Kündigung. Wir gehen davon aus, dass diese Aufmerksamkeit ihren Teil dazu beigetragen hat, dass die Gegenseite schon vor der Güteverhandlung eingeknickt ist«, wird Sören Winter, FAU-Pressesprecher, in der Mitteilung zitiert. (jW)