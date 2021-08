IGM Küste fordert Ausbildungsplätze

Hamburg. Die IG Metall (IGM) Küste befürchtet einen weiteren Rückgang bei Ausbildungsplätzen und fordert eine staatlich garantierte Ausbildungsplatzgarantie. »In der Coronakrise streichen auch viele Betriebe in Norddeutschland Stellen und nehmen den Jugendlichen damit ihre Zukunftschancen«, wird Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IGM Küste, in einer am Montag verbreiteten Mitteilung zum Start des Ausbildungsjahres zitiert. Aktuell hätten die Arbeitsagenturen bundesweit 14.000 Ausbildungsstellen weniger gemeldet als vor einem Jahr. »Staat und Unternehmen müssen allen Jugendlichen eine Ausbildungsgarantie geben«, betonte der Gewerkschafter. Diese müsse solidarisch finanziert sein und die Betriebe bei der Durchführung und Qualität der Ausbildung unterstützen, so IGM-Bezirksleiter Friedrich. (jW)