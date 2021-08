Preise für Impfstoffe werden steigen

Paris. Wie der Europa-Staatssekretär der französischen Regierung, Clément Beaune, am Montag im Radiosender RFI erklärte, muss die EU künftig höhere Preise für Coronaimpfstoffe bezahlen. Dies hänge mit einer Anpassung der Vakzine an die Deltavariante des Virus zusammen. Laut Financial Times soll die EU für eine Dosis des Impfstoffs von Biontech und Pfizer statt 15,50 Euro künftig 19,50 Euro bezahlen. Der Preis für das Vakzin von Moderna erhöht sich demnach von 19 Euro auf 21,50 Euro. (AFP/jW)