Investoren verklagen Allianz-Konzern

München. Investoren in den USA verklagen den zum Allianz-Konzern gehörenden Vermögensverwalter Allianz Global Investors (AGI) wegen entgangener Profite. Nach der Wertpapieraufsichtsbehörde SEC habe nun auch das US-Justizministerium eine Untersuchung eingeleitet, teilte die Allianz in der Nacht zum Montag mit. Der Allianz-Vorstand sprach von einem »relevanten Risiko«, dass die Angelegenheit »erhebliche Auswirkungen auf künftige Finanzergebnisse der Allianz-Gruppe« haben könnte. Zu den Klägern gehören die New Yorker Metro, der Lehrer-Pensionsfonds im Bundesstaat Arkansas und die Gewerkschaft Teamsters. (dpa/jW)