Niger: 15 Soldaten bei Anschlag gestorben

Niamey. Bei einem Anschlag auf einen Militärkonvoi im westafrikanischen Niger sind mindestens 15 Soldaten getötet worden. Das teilte das Verteidigungsministerium in der Nacht zum Montag mit. Die Soldaten gerieten demnach am Samstag in einen Hinterhalt in der Region Torodi, nahe der Grenze zu Burkina Faso. Wer für den Anschlag verantwortlich war, blieb zunächst unklar. Im Niger und anderen Ländern der Sahelregion sind zahlreiche bewaffnete Gruppen aktiv. (dpa/jW)