London bestellt iranischen Botschafter ein

London. Nach dem Angriff auf den Öltanker »Mercer Street« im Persischen Golf hat Großbritannien den iranischen Botschafter einbestellt. Staatssekretär James Cleverly habe gesagt, dass der Iran »Maßnahmen, die den Weltfrieden und die internationale Sicherheit gefährden, unverzüglich einstellen« müsse, teilte das Außenministerium in London am Montag mit. Bei dem Angriff am 29. Juli vor der Küste Omans waren ein Brite und der rumänische Kapitän getötet worden. Großbritannien, Rumänien, Israel und die USA machen den Iran dafür verantwortlich. Teheran wies eine Verwicklung erneut zurück. (dpa/jW)