Linker Aktivist in Tokio festgenommen

Tokio. Am Rande der Olympischen Spiele in Tokio hat die japanische Polizei ein Mitglied einer linken Gruppe festgenommen. Wie der japanische Fernsehsender NHK am Sonnabend berichtete, durchsuchte die Polizei in Tokio den Sitz der »Revolutionären Kommunistischen Liga«, die auch als »Chukaku-ha« bekannt ist. Der wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt festgenommene Japaner hatte an Protesten am Rande der Eröffnungsfeier teilgenommen. (dpa/jW)