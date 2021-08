Hunderte Flüchtlinge aus Mittelmeer gerettet

Rom. Die Crews mehrerer privater Seenotrettungsorganisationen haben am Sonntag Hunderte Bootsflüchtlinge im zentralen Mittelmeer gerettet. In den frühen Morgenstunden nahmen die »Ocean Viking« von SOS Méditerranée und die »Sea-Watch 3« ungefähr 400 Menschen in einer fünfstündigen Rettungsaktion an Bord, wie die in Berlin ansässige Organisation Sea-Watch mitteilte. Die Crews der beiden Schiffe hatten in den Tagen zuvor schon Menschen aus Seenot gerettet. Laut SOS Méditerranée befand sich das Einsatzgebiet am Sonntag morgen in tunesischen Gewässern. Die Menschen seien auf einem mehrstöckigen Holzboot gewesen. (dpa/jW)