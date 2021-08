Raketen treffen Flughafen in Kandahar

Herat. Der Flughafen in der südafghanischen Stadt Kandahar ist von mehreren Raketen getroffen worden. Wie Flughafenleiter Massud Paschtun am Sonntag gegenüber AFP mitteilte, schlugen mindestens drei Geschosse am späten Sonnabend auf dem Flughafen ein. Zwei davon trafen demnach die Landebahn. Alle Flüge seien gestrichen worden. Zuvor waren am Sonnabend am Rande der westafghanischen Stadt Herat erneut Kämpfe zwischen Regierungstruppen und den radikalislamischen Taliban ausgebrochen. (AFP/jW)