Bank Natwest mit Milliardenausschüttung

London. Die britische Großbank Natwest schüttet nach der Rückkehr in die schwarzen Zahlen mehr als eine Milliarde Pfund Sterling an Investoren aus. Die Aktionäre des Geldhauses, das mehrheitlich im Staatsbesitz ist und 2008 mit 45 Milliarden Pfund gerettet wurde, erhalten 1,1 Milliarden Pfund (etwa 1,3 Milliarden Euro) zurück, wie Natwest am Freitag mitteilte. Insgesamt kommt sie in diesem Jahr auf fast drei Milliarden Pfund an Ausschüttungen. Die Bank of England hatte ihre in der Pandemie verhängten Dividendenbeschränkungen vor kurzem aufgehoben, weil sich ihrer Meinung nach die Aussichten für die Institute verbessert haben.(Reuters/jW)