Indien: Lockdown in Kerala verhängt

Neu-Delhi. Der indische Bundesstaat Kerala mit mehr als 30 Millionen Einwohnern hat angesichts steigender Coronazahlen einen Lockdown fürs Wochenende verhängt. Derzeit meldet Kerala nach Behördenangaben 37 Prozent der registrierten aktiven Coronafälle Indiens. Am Wochenende dürfen nur unverzichtbare Dienstleistungen angeboten werden. So können etwa Lebensmittelläden öffnen und Essenslieferdienste arbeiten, wie die Regierung Keralas am Donnerstag mitteilte. Das kommunistisch regierte Kerala hatte die Pandemie für lange Zeit relativ gut im Griff. (dpa/jW)