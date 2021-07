Polisario: Verfahren gegen Ghali eingestellt

Madrid. Ein spanischer Richter hat ein Strafverfahren wegen Völkermordes gegen den Chef der Befreiungsfront Polisario für die Westsahara, Brahim Ghali, eingestellt. Das Verfahren ging auf eine Anzeige der Organisation ASADEH zurück, die der Regierung Marokkos nahesteht. Der 71jährige Ghali war von Mitte April bis Anfang Juni für eine Covid-19-Behandlung in Spanien, hatte aber dann wieder ausreisen können, was zu Spannungen zwischen Marokko und Spanien führte. Die Vorwürfe seien nicht hinreichend belegt und die möglichen Taten verjährt, teilte das Gericht am Donnerstag mit. (dpa/jW)