WHO: Deutlich mehr Coronatote gemeldet

Genf. Die Zahl der gemeldeten Covid-19-Toten weltweit ist innerhalb einer Woche um 69.000 gestiegen, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Mittwoch in Genf berichtete. Dies entspricht einem Anstieg um 21 Prozent im Vergleich zur Vorwoche. Die WHO bezieht sich auf Regierungsangaben für die Zeit vom 19. bis 25. Juli. Insgesamt seien bislang weltweit mehr als vier Millionen Menschen nach einer Infektion gestorben. Die Zahl der in der vergangenen Woche gemeldeten Infektionen lag bei 3,8 Millionen, das waren acht Prozent mehr als in der Vorwoche. Auf dem amerikanischen Kontinent stiegen sowohl die Infektionszahlen als auch die der Toten deutlich. Ebenso starben mehr Menschen in Südostasien. (dpa/jW)