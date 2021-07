Mittelmeer: Dutzende Flüchtlinge gerettet

Rom. Die privaten Seenotretter der spanischen Organisation Open Arms haben mehr als 150 Menschen im zentralen Mittelmeer aus Seenot gerettet. Die Crew der Segeljacht »Astral« habe die Menschen in mehreren Einsätzen vor der italienischen Insel Lampedusa in Sicherheit gebracht, wurde von der Organisation am Donnerstag per Twitter mitgeteilt. Zuletzt meldeten die Behörden in Malta, Dutzende Flüchtlinge in ihren Gewässern in Sicherheit gebracht zu haben. Das maltesische Militär brachte sie in das EU-Land, wo sie nun auf die Entscheidung über ihren Asylantrag warten. Seit dieser Woche operiert auch die in Berlin ansässige Organisation Sea-Watch mit der »Sea-Watch 3« wieder im zentralen Mittelmeer. Auch die »Ocean Viking« von SOS Méditerranée suchte in dieser Woche wieder nach in Not geratenen Bootsflüchtlingen im Mittelmeer. (dpa/jW)