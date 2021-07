Onlineportal gestartet zu Kandidatenbefragung

Berlin/Hamburg. Die Onlineplattform Abgeordnetenwatch.de hat am Mittwoch ein Frageportal gestartet, worüber Wählerinnen und Wähler mehr als 2.500 Direktkandidatinnen und -kandidaten zur Bundestagswahl befragen können sollen. Die Leiterin der Abteilung »Wahlen & Parlamente«, Ghasal Falaki, nannte das Ziel, dass wie bei der Wahl vor vier Jahren etwa eine Million Besucher auf der Seite rund 9.000 Fragen stellen. Man peile eine Quote von 80 Prozent bei den Antworten an. Über das Portal können seit 2004 Abgeordnete und Kandidierende von Bundestag, Landtagen und Europaparlament befragt werden. (dpa/jW)