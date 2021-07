BRD-Industrielobby kritisiert US-Regierung

Berlin. Die BRD-Industrielobby hat Kritik an der Entscheidung der USA geäußert, Einreisebeschränkungen vorerst nicht aufzuheben. »Mit den Einreisestopps schadet sich die US-Regierung selbst und anderen«, erklärte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Joachim Lang, am Dienstag in Berlin. Verzögerungen in der Produktion, Lieferung und Durchführung strategischer Projekte behinderten eine beherzte Wiederaufnahme der wirtschaftlichen Aktivität. Die bestehenden Reisebeschränkungen würden weiter beibehalten, hatte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jennifer Psaki, am Montag mitgeteilt. (dpa/jW)