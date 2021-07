IG Metall: Ergebnis bei Daimler in Wörth

Frankfurt am Main. Nach mehrmonatigen Verhandlungen haben Betriebsrat und Unternehmensleitung für die 10.000 Beschäftigten am Daimler-Standort Wörth vereinbart, alle bisherigen tariflichen Zusagen zu erhalten, teilte die IG Metall Mitte am Montag mit. »Alle Angriffe sowie Forderungen nach Einschnitten in Tarifverträge konnten erfolgreich abgewehrt werden«, hieß es. Ralf Köhler, Bevollmächtigter der IG Metall Landau, betonte laut Mitteilung: »Der Einsatz hat sich gelohnt.« Entscheidend sei, »dass es für alle künftigen betrieblichen und tariflichen Auseinandersetzung immer eine gut organisierte und handlungsfähige Belegschaft mit einer starken IG Metall braucht.« (jW)