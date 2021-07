Corona bleibt

Amir Cohen / Reuters Auch Jugendliche können sich in Israel mittlerweile gegen das Coronavirus impfen lassen (Aschkelon, 6.6.2021)

Das Coronavirus prägt wieder die Schlagzeilen der israelischen Medien und die Entscheidungen der Regierung in Jerusalem. Nachdem es im Frühjahr so scheinen konnte, als seien Kraft und Schrecken der Pandemie durch eine weltweit unübertroffene Impfkampagne gebrochen, steigen die einschlägigen Zahlen seit Mitte Juni wieder an – vermutlich vor allem wegen der Ausbreitung der Delta-Variante.

Was vermutlich auf längere Sicht noch schwerer wiegt: Laut vom Gesundheitsministerium herausgegebenen Zahlen können sich auch zweifach Geimpfte erneut infizieren und bilden einen erheblichen Anteil unter den schwer Erkrankten und Todesfällen. Wie mehrere israelische Medien berichteten, könnte die Wirkung des Impfstoffs – in Israel wird fast ausschließlich Comirnaty von Pfizer/Biontech eingesetzt – schon nach wenigen Monaten nachlassen. In Israel wurde damit begonnen, alte Menschen und Angehörige anderer »Risikogruppen«, wie etwa Patienten nach Organtransplantationen, zum dritten Mal zu impfen. Allerdings ist das bei manchen Krebserkrankungen wie festen Tumoren nicht zu empfehlen.

Am Montag wurden für den Vortag 1.398 »neue Fälle« gemeldet, was sachlich genauer mit positiven Testergebnissen zu übersetzen ist. Dieser Wert ist selbstverständlich von der Zahl der Tests abhängig, die in israelischen Medien – anders als in der BRD gehandhabt – unschwer zu finden ist. In diesem Fall waren 67.676 Menschen getestet worden. Das ergibt einen Anteil positiv Getesteter von 2,07 Prozent. Dieser Wert war seit März nicht mehr erreicht worden. Während früherer Pandemiewellen war in Israel jedoch mehr als ein Zehntel aller Tests positiv ausgefallen.

Ebenfalls den Angaben des Gesundheitsministeriums zufolge galten am frühen Montag 11.606 Israelis als »aktive Fälle«. Diese Zahl steigt gegenwärtig nur langsam an, da auf der anderen Seite jeden Tag Menschen nach negativen Tests aus der Statistik genommen werden. Auf dem Höhepunkt der dritten Welle waren im Januar mehr als 70.000 »aktive Fälle« gezählt worden.

Die Zahl der »ernsten Fälle« in den Krankenhäusern lag am Montag erstmals seit mehreren Monaten wieder leicht über 100, wobei 25 als »kritisch« angesehen werden. Wurden im Januar zeitweise mehr als 1.200 »ernste Fälle« behandelt, hatte es Anfang Juni mit 19 Fällen einen Tiefstand gegeben. Während der zweiten Welle hatte die Zahl im Oktober vorigen Jahres bei bis zu 850 gelegen.

Am Donnerstag wurde eine vom Gesundheitsministerium beauftragte Untersuchung eines renommierten israelischen Instituts veröffentlicht. Dort wurde die gegenwärtige Wirksamkeit des Impfstoffs Comirnaty gegen Infektionen mit nur noch 39 Prozent, aber der Schutz gegen ernste Erkrankungen mit 91 Prozent angegeben. Das sind jedoch nur Durchschnittswerte. Zum Beispiel wird die Wirkung gegen eine Infektion für Menschen, die schon im Januar geimpft wurden, nur noch mit 16 Prozent angegeben. Außerdem ist die Schutzwirkung gegen Erkrankungen für sehr alte Menschen geringer als für jüngere. Die konservative Tageszeitung Jerusalem Post berichtete am 21. Juli, dass von den 20 in diesem Monat an oder mit dem Coronavirus gestorbenen Menschen 15 voll geimpft gewesen seien. Die Zahl der tödlich verlaufenden Erkrankungen ist in den letzten Wochen zwar leicht angestiegen, doch weit entfernt von der dritten Welle, bei der im Januar 1.445 Israelis an oder mit dem Virus starben.

Die Untersuchungsergebnisse über die sich abschwächende Wirkung des Vakzins sind kontraproduktiv für die Anstrengungen der israelischen Regierung, die bisher noch nicht Geimpften – sowohl Erwachsene als auch Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 16 Jahren – zur Impfung zu bewegen. Ministerpräsident Naftali Bennett bezifferte deren Zahl am Donnerstag mit einer Million von insgesamt neun Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Beide Zahlen hatte er zur Vereinfachung abgerundet. Der Premierminister warf den Ungeimpften vor, »die gesamte Bevölkerung zu gefährden«. Sie könnten künftig nicht mehr damit rechnen, dass ihre Tests aus Steuergeldern bezahlt würden.

Israelische Medien wie die linksliberale Haaretz äußerten Zweifel an der Aussagekraft der Untersuchung, da die zugrundeliegenden Daten »verzerrt« gewesen sein könnten. So werde ein signifikanter Anteil der Coronatests in Israel in sogenannten Hot Spots und unter älteren Menschen durchgeführt. Deutsche Medien stellten der Aussage über die nachlassende Wirkung des Vakzins Hinweise auf ganz andere Ergebnisse einer britischen Studie gegenüber. Wie israelische Wissenschaftler und Medien jedoch anmerkten, hinkt der Vergleich, da die Impfkampagne in Israel früher begonnen hat und auch die Testverfahren in beiden Ländern unterschiedlich sind.