Berlin bereit für Aufnahme Geflüchteter aus Libanon

Berlin. Das Land Berlin will 500 vor allem syrische und irakische Geflüchtete aus dem Libanon aufnehmen. Eine entsprechende Landesaufnahmeanordnung habe Innensenator Andreas Geisel (SPD) erlassen, wie die Innenverwaltung am Montag mitteilte. Die ersten Familien könnten bereits in diesem Jahr aufgenommen werden, sagte Geisel. Geplant ist, innerhalb von fünf Jahren jährlich 100 besonders schutzbedürftige Personen aus dem Libanon nach Berlin zu holen. Das Abgeordnetenhaus hatte bereits Ende 2018 die Entwicklung eines Aufnahmeprogramms zur humanitären Hilfe für besonders Schutzbedürftige beschlossen.(dpa/jW)