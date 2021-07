Inferno für Mensch und Tier

(c) LaPresse

Im Westen der italienischen Insel Sardinien wüten weiter heftige Waldbrände. Sieben Löschflugzeuge, 13 Hubschrauber und 7.500 Helfer waren am Montag im Einsatz, um die Feuer in der Provinz Oristano einzudämmen. Die Brände waren am Wochenende, angefacht durch den Südwind Scirocco und die seit Wochen anhaltende Dürre, ausgebrochen. Rund 1.200 Menschen mussten ihre Häuser verlassen, zahlreiche Landwirte konnten ihre Ziegen, Schafe und Esel nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen. Auch Wildtiere fielen den Flammen zum Opfer. (AFP/jW)