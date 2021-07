Haitis Premierminister tritt zurück

AP Photo/Joseph Odelyn

Port-au-Prince. Haitis Übergangspremierminister Claude Joseph gibt im Machtkampf nach der Ermordung des Staatspräsidenten Jovenel Moïse nach und wird zurücktreten. Haitis Wahlminister Mathias Pierre bestätigte entsprechende Medienberichte am Montag der dpa. Joseph übergibt demnach am Dienstag das Amt an den Exinnenminister Ariel Henry, bleibt aber Außenminister. Moïse hatte Henry keine 36 Stunden vor seinem Tod zum Premierminister ernannt. Da Henry zum Zeitpunkt von Moïses Ermordung nicht vereidigt war, blieb der bisherige Premierminister und Außenminister Joseph im Amt. Er trete nun zum Wohle der Nation zurück, sagte Joseph am Montag der Washington Post. (dpa/jW)