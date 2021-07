Küstenverkehr soll emissionsfrei werden

Rostock. Die IG Metall Küste hat ein neues Mobilitätskonzept unter Einbeziehung der Seewege an den Küsten gefordert. »Wir sind immer noch beseelt davon, dass die weltweit verschifften Waren in einem großen Hafen ankommen und dann auf die Schiene oder die Straße verlagert werden«, sagte Bezirksleiter Daniel Friedrich am Sonntag der dpa. Statt dessen könnten die Waren auf moderne und auf hiesigen Werften gebaute Schiffe geladen werden. Die Antriebe sollten emissionsarm beziehungsweise emissionsfrei sein. (dpa/jW)