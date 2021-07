Bangladesch: Schlechtere Jobsituation in Textilindustrie

Dhaka. Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen warnen, dass sich die Situation von Arbeiterinnen in Textilfabriken in Bangladesch wieder verschlechtern könnte. Der Grund: ein rechtlich bindendes Abkommen zu Brandschutz und Gebäudesicherheit in Fabriken, das große Modeketten und Gewerkschaften nach dem Einsturz eines Fabrikgebäudes in Rana Plaza im April 2013 vor acht Jahren, der mehr als 1.100 Todesopfer forderte, geschlossen hatten, soll Ende August auslaufen. (dpa/jW)