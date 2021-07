Versicherer treiben Immobilienpreise

Fankfurt am Main. Versicherungen in Deutschland investieren immer stärker in Immobilien – und zählen somit zu den Preistreibern der Branche. Die Immobilienquote in ihren Anlageportfolios liege mit 11,5 Prozent so hoch wie nie, hieß es in einer am Mittwoch veröffentlichten Erhebung der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY. 63 Prozent der befragten Versicherungsunternehmen wollen demnach ihre Immobilienquote weiter steigern, während die übrigen 37 Prozent sie konstant halten möchten. (dpa/jW)