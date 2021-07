Prag: Waffenbesitz erhält Verfassungsrang

Prag. Tschechien nimmt das Recht auf Schusswaffenbesitz in seine Verfassung auf. Nach dem Abgeordnetenhaus billigte am Mittwoch auch der Senat, die zweite Kammer des Parlaments, mit deutlicher Mehrheit die Änderung. In der Grundrechtecharta wird es damit künftig heißen: »Das Recht, sein Leben oder das Leben eines anderen Menschen mit der Waffe zu verteidigen, ist unter den gesetzlichen Bedingungen garantiert.« Präsident Milos Zeman muss den Beschluss noch unterzeichnen. (dpa/jW)