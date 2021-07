Taliban: Bis Freitag keine Angriffe

Kabul. Die militant islamistischen Taliban wollen nach eigenen Angaben während des bis Freitag andauernden islamischen Opferfests Eid Al-Adha auf Angriffe in Afghanistan verzichten. Während der Feiertage »befinden wir uns im Selbstverteidungsstatus«, sagte ein Taliban-Sprecher am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Eine formale Waffenruhe, wie es sie in der Vergangenheit während hoher islamischer Feiertage gegeben hatte, kündigten die Taliban aber nicht an. Das fünftägige islamische Opferfest hatte am Montag begonnen. (AFP/jW)