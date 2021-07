Westkanada: Notstand wegen Waldbränden

Montréal. Wegen der verheerenden Waldbrände im Westen Kanadas haben die Behörden den Notstand ausgerufen. »Wir haben einen kritischen Punkt erreicht«, sagte der Minister für öffentliche Sicherheit der Provinz British Columbia, Michael Farnworth, am Dienstag (Ortszeit). Unter Notstandsbedingungen können die Behörden Massenevakuierungen anordnen und Schutzeinrichtungen für die in Sicherheit gebrachten Menschen einrichten. Am Dienstag forderten die Behörden 5.700 weitere Menschen auf, ihre Häuser wegen der Gefahr durch die Waldbrände zu verlassen. Im Westen Kanadas und an der US-Westküste wüten seit Wochen schwere Waldbrände. (AFP/jW)