Linkspartei stellt Plakatkampagne vor

Berlin. Mit dem Fokus auf den Themen soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz will die Linkspartei im Bundestagswahlkampf punkten. Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler stellte am Mittwoch mit den beiden Spitzenkandidaten, Janine Wissler und Dietmar Bartsch, die Plakatkampagne vor. Mit acht Motiven sollen die Kernforderungen transportiert werden – etwa nach einem höheren Mindestlohn, einer Vermögenssteuer, höheren Renten, bezahlbaren Mieten und dem Stopp von Waffenexporten. Ohne grundlegende Veränderungen könne es nicht gehen, sagte Wissler. Die Partei wolle »umverteilen«. Neben der Parteifarbe Rot setzt die Linke diesmal auch auf andere Farben. Dies solle die Vielfalt markieren, für die die Partei stehe, so Schindler. (dpa/jW)