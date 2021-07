London: 430 Flüchtlinge überqueren Ärmelkanal

Dover. Mindestens 430 Flüchtlinge haben offiziellen Angaben zufolge am Montag den Ärmelkanal von Frankreich nach Großbritannien überquert. Rund 50 Menschen kamen in der Region Kent auf einem einzigen Schlauchboot an, wie die BBC am Dienstag berichtete. Nach Angaben des Innenministeriums ist das ein neuer Höchstwert. Zuvor hatte der Rekord bei 416 Ankommenden gelegen, die an einem Tag Anfang September 2020 den Kanal überquerten. In diesem Jahr sollen laut offiziellen Angaben bereits knapp 8.000 Menschen über den Kanal Großbritannien erreicht haben. (dpa/jW)