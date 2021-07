Russland stellt neuen Kampfjet vor

Moskau. Russland hat einen neuen Kampfjet des Konzerns Suchoi vorgestellt. Die Maschine mit dem Namen »Checkmate« (zu deutsch: Schachmatt) ist am Dienstag bei einer Luft- und Raumfahrtmesse vor den Toren Moskaus enthüllt worden. Für das Jagdflugzeug gebe es in Russland noch nichts Vergleichbares, sagte Staatschef Wladimir Putin der Agentur Interfax zufolge. Der Tarnkappenjet der fünften Generation war als »grundlegend neues Militärflugzeug« angekündigt worden und soll in den nächsten Jahren in Serienproduktion gehen. Er sei auf dem Radar schwieriger zu orten und habe eine hohe Flugleistung, sagte Putin. (dpa/jW)