Nordzypern: Erdogan fordert »Zweistaatenlösung«

Nikosia. Bei einem Besuch in der geteilten zyprischen Hauptstadt Nikosia hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan seine Forderung nach einer Zweistaatenlösung auf der Mittelmeerinsel unterstrichen. Die Wiederaufnahme eines Verhandlungsprozesses im Zypern-Konflikt könne nur »zwischen zwei Staaten« erfolgen, sagte Erdogan in einer Rede am Dienstag. Zypern ist seit 1974 in einen griechisch-zyprischen Süden und einen türkisch-zyprischen Norden geteilt. Damals wurde der nördliche Teil der Mittelmeerinsel von der Türkei besetzt. Die Türkei ist der einzige Staat, der die 1983 ausgerufene Türkische Republik Nordzypern anerkennt. (AFP/jW)