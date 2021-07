Bundesbank: BRD-Wirtschaft wächst stark

Frankfurt am Main. Die deutsche Wirtschaft hat nach Einschätzung der Bundesbank im Frühjahr das Coronatief hinter sich gelassen. »Die Wirtschaftsleistung in Deutschland nahm im zweiten Quartal 2021 wohl wieder kräftig zu«, heißt es im Monatsbericht Juli der Notenbank, der am Montag veröffentlicht wurde.

Erste Daten zur Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für das zweite Quartal veröffentlicht das Statistische Bundesamt Ende nächster Woche. 2020 hatten die Maßnahmen zur Bekämpfung Pandemie die Wirtschaft in die tiefste Rezession seit der globalen Finanzkrise 2009 gerissen. (dpa/jW)