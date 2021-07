Preise in Cannes

Bei den Filmfestspielen Cannes sind am Samstag die Hauptpreise verliehen worden. Die wichtigsten Auszeichnungen des 74. Festivals im Überblick: Goldene Palme: »Titane« von Julia Ducournau (Frankreich). Grosser Preis der Jury: »A Hero« von Asghar Farhadi (Iran) und zu gleichen Teilen »Hytti No 6 (Compartment No 6)« von Juho Kuosmanen (Finnland). Beste Schauspielerin: Renate Reinsve für »The Worst Person in the World« von Joachim Trier (Norwegen). Bester Schauspieler: Caleb Landry Jones für »Nitram« von Justin Kurzel (Australien). Beste Regie: Leos Carax für »Annette« (Frankreich). Bestes Drehbuch: Ryusuke Hamaguchi und Takamasa Oe für »Drive My Car« von Ryusuke Hamaguchi (Japan). Preis der Jury: »Ha’berech (Ahed’s Knee)« von Nadav Lapid (Israel) und zu gleichen Teilen »Memoria« von Apichatpong Weerasethakul (Thailand). (dpa/jW)