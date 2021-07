KZ Stutthof: Frühere Sekretärin vor Gericht

Itzehoe. Eine ehemalige Sekretärin im deutschen Konzentrationslager Stutthof bei Danzig (Gdansk) muss sich vom 30. September an vor Gericht verantworten. Das Landgericht Itzehoe in Schleswig-Holstein habe das Hauptverfahren am Freitag eröffnet, teilte eine Gerichtssprecherin mit. Die 96jährige ist wegen Beihilfe in mehr als 11.000 Fällen des Mordes und des versuchten Mordes angeklagt. Das Verfahren wird vor einer Jugendkammer stattfinden, weil die Beschuldigte zur Tatzeit zwischen 1943 und 1945 mit 18 bzw. 19 Jahren noch eine Heranwachsende war. (dpa/jW)